أسواق
”هوندا” الجديدة في الأسواق
أطلقت شركة “يونيفرس موتورز”، سيارتها “هوندا HR-V” الجديدة، التي تتمتع بمجموعة من ميزات الأمان والتكنولوجيا المتقدمة، وتتوفر على تصميم خارجي قوي ورياضي، إذ تتميز المقدمة بشبكة جديدة جريئة وغطاء محرك أطول وخط سقف انسيابي، كما أنها أكبر حجما من “الموديل” السابق، مع قاعدة عجلات أطول وأعرض. وتحتويأكمل القراءة »
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