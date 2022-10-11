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أسواق

‭”‬هوندا‭” ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الأسواق

منذ 12 دقيقة
أطلقت‭ ‬شركة‭ “‬يونيفرس‭ ‬موتورز‭”‬،‭ ‬سيارتها‭ “‬هوندا‭ ‬HR-V‭” ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬ميزات‭ ‬الأمان‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وتتوفر‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬خارجي‭ ‬قوي‭ ‬ورياضي،‭ ‬إذ‭ ‬تتميز‭ ‬المقدمة‭ ‬بشبكة‭ ‬جديدة‭ ‬جريئة‭ ‬وغطاء‭ ‬محرك‭ ‬أطول‭ ‬وخط‭ ‬سقف‭ ‬انسيابي،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬أكبر‭ ‬حجما‭ ‬من‭ “‬الموديل‭” ‬السابق،‭ ‬مع‭ ‬قاعدة‭ ‬عجلات‭ ‬أطول‭ ‬وأعرض‭.‬ وتحتوي‭أكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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