الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي يستأنف الوداد الرياضي، اليوم (الثلاثاء)، استعداداته لمباراة ريفرز النيجيري، نهاية الأسبوع الجاري، لحساب إياب الدور المؤهل لدور المجموعات بعصبة الأبطال. وسيشارك في تداريب الوداد زهير المترجي وحميد أحداد، اللذان غابا عن مباراة الذهاب، في انتظار معرفة موقف طبيب الفريق من مشاركتهما في مباراة الإياب. الفتحأكمل القراءة »
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