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ساندية وأيام الطفولة
تقاسمت الممثلة ساندية تاج الدين صورة من مرحلة طفولتها مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، وحظيت بإعجابهم، كما تفاعلوا معها من خلال تعليقاتهم. ومن جهة أخرى، احتفت ساندية بعيد ميلاد والدتها، التي نشرت صورة رفقتها ووجهت لها رسالة تحمل كل معاني الحب والتقدير، إذ قالت لها “سيظلأكمل القراءة »
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