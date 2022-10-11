الرياضة
ملاعب المغرب والجزائر … لا مقارنة!
ترسانة رياضية عالمية للمملكة أمام رداءة مسلم بها قاريا للجارة لن تحتاج للكثير من الملاحظات والمعاينة، لكي تكتشف الفرق الشاسع بين البنية التحتية الرياضية في المغرب ونظيرتها بالجزائر، إذ استثمرت المملكة ملايين الدولارات في تشييد معالم رياضية كبيرة، في وقت يعاني منتخب الجزائر في إيجاد ملعب داخلأكمل القراءة »
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