الرياضة
الدكيك: الحكم ساهم في الرباعية
قدم المنتخب الوطني أداء جيدا أمام نظيره البرازيلي في المباراتين الإعداديتين، اللتين جمعتهما ببريسك البرازيلية، الجمعة والسبت الماضيين، استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأحرج أسود القاعة نظراءهم البرازيليين في المباراة الأولى، التي انتهت بالتعادل دون أهداف، وكاد خلالها أن يخرج المنتخب الوطني متفوقا، فإن المباراة الثانية عرفت سيطرة للمنتخبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا