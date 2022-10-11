الرياضة
الهدوء يعود إلى الرجاء
الكبير قال إن هناك أمورا يجب إصلاحها وأشاد بلاعبيه عاد الهدوء إلى مستودع ملابس الرجاء الرياضي، بعد الفوز على جمعية نيجيليك من النيجر، السبت الماضي، بهدفين لواحد، لحساب ذهاب الدور المؤهل لمجموعات عصبة أبطال إفريقيا. وقام المدرب منذر الكبير بإجراء تغييرين في التشكيلة الأساسية، إذ أقحم الجزائريأكمل القراءة »
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