الرياضة
بنشيخة فوق فوهة بركان
الفريق عاد بهزيمة من نيجيريا والجمهور غاضب عاد نهضة بركان بنتيجة مخيبة لآمال جمهوره، بعد هزيمته أمام كوارا يونايتد النيجيري بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأحد)، لحساب ذهاب الدور الثاني من مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكرست النتيجة تراجع مستوى الفريق البركانيأكمل القراءة »
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