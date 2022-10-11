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أسواق

‭”‬إيزي‭ ‬جيت‭” ‬تعزز‭ ‬وجودها‭ ‬بالمغرب

منذ 9 دقائق
حل‭ ‬مسؤولو‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬البريطانية‭ “‬إيزي‭ ‬جيت‭” ‬بمراكش‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬المغربي‭ ‬للسياحة،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬و‭ ‬7‭ ‬منه،‭ ‬وتهدف‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬إمكانيات‭ ‬رفع‭ ‬رقم‭ ‬معاملات‭ ‬واستثمارات‭ ‬الشركة،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬خامس‭ ‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬بأوربا‭ ‬بأزيد‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬مسافر‭ ‬خلال‭أكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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