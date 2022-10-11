أسواق
”إيزي جيت” تعزز وجودها بالمغرب
حل مسؤولو شركة الطيران البريطانية “إيزي جيت” بمراكش بدعوة من المكتب الوطني المغربي للسياحة، خلال الفترة الممتدة بين 4 أكتوبر الجاري و 7 منه، وتهدف الزيارة إلى دراسة إمكانيات رفع رقم معاملات واستثمارات الشركة، التي تعتبر خامس أكبر شركة طيران بأوربا بأزيد من 100 مليون مسافر خلالأكمل القراءة »
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