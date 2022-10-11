الرياضة
أزمة بسبب سايس وأملاح
الطاقم الطبي حدد مدة غياب العميد في 10 أيام والثاني فقد مكانه في ستاندار بسبب العقد استنفرت إصابة رومان سايس، عميد المنتخب الوطني، المدرب وليد الركراكي، عقب مغادرته أرضية الملعب خلال المباراة، التي جمعت فريقه بشكتاش بجيرسونسبور، أول أمس (الأحد)، لحساب الدوري التركي. وعلمت “الصباح” أن الركراكيأكمل القراءة »
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