أســــــرة
أمراض الخصية… العلاج المبكر
الرجل مطالب بإجراء فحوصات دورية لحمايتها يعتبر الكشف المبكر عن أمراض الخصية من الأمور المهمة والضرورية، إذ يوصي الأطباء أن يتم ذلك بصفة دورية، تفاديا لعدة مشاكل مثل الالتهابات التي من مضاعفاتها العقم. ويؤكد الأطباء أهمية مراقبة الخصية عند الرجل، كما هو الشأن بالنسبة للمرأة عند الكشفأكمل القراءة »
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