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أسواق

الغلاء‭ ‬يوقف‭ ‬إنتاج‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي

منذ 10 دقائق
الفدرالية‭ ‬الوطنية‭ ‬للمنعشين‭ ‬العقاريين‭ ‬تفاوض‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬التعاقدي‭ ‬ أوقف‭ ‬بعض‭ ‬المنعشين‭ ‬العقاريين‭ ‬مشاريع‭ ‬لبناء‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬المحدد‭ ‬سعره‭ ‬في‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬درهم،‭ ‬بسبب‭ ‬الارتفاع‭ ‬الملحوظ‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭. ‬وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬أن‭ ‬توقيف‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬دون‭ ‬غيرها‭ ‬مرده‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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