أسواق
الغلاء يوقف إنتاج السكن الاجتماعي
الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تفاوض الحكومة من أجل إعادة النظر في الإطار التعاقدي أوقف بعض المنعشين العقاريين مشاريع لبناء السكن الاجتماعي، المحدد سعره في 250 ألف درهم، بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار مواد البناء. وأفادت مصادر أن توقيف الأشغال في هذه المشاريع دون غيرها مرده إلىأكمل القراءة »
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