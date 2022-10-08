الصباح الفني
أغنية “المونديال” بلمسات مغربية
طغت اللمسة المغربية على الأغنية الرسمية لـ”مونديال” قطر، وهو ما أكده الإعلان الترويجي للعمل، والذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على حسابه الرسمي على “تويتر”. وتميز برومو الأغنية التي تحمل عنوان “Light The Sky”، بمشاركة أسماء مغربية، ويتعلق الأمر بالفنانة الاستعراضية نورة فتحي، والمغنية الشابة منالأكمل القراءة »
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