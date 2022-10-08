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الصباح الفني

أغنية‭ “‬المونديال‭”‬ بلمسات‭ ‬مغربية

منذ دقيقتين
ريدوان‭ (‬خاص‭)‬
طغت‭ ‬اللمسة‭ ‬المغربية‭ ‬على‭ ‬الأغنية‭ ‬الرسمية‭ ‬لـ‭”‬مونديال‭” ‬قطر،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬الإعلان‭ ‬الترويجي‭ ‬للعمل،‭ ‬والذي‭ ‬نشره‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ “‬فيفا‭” ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬تويتر‭”.‬ وتميز‭ ‬برومو‭ ‬الأغنية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬Light The Sky‭”‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أسماء‭ ‬مغربية،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالفنانة‭ ‬الاستعراضية‭ ‬نورة‭ ‬فتحي،‭ ‬والمغنية‭ ‬الشابة‭ ‬منال‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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