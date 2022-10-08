الرياضة
الدفاع صداع في رأس الركراكي
التقى بانون بعد إصابة اليميق وعدم الاقتناع بمايي وغموض حالة أكرد التقى وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، بدر بانون، لاعب قطر القطري، أمس (الجمعة)، تحسبا لضمه إلى اللائحة النهائية، المقرر مشاركتها في مونديال قطر، خلال الفترة بين 20 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وعلمت “الصباح”، أن حظوظ مشاركةأكمل القراءة »
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