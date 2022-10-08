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شهادات
انهيار الطبقة المتوسطة لا يختلف اثنان على أن مظاهر الأزمة بادية للعيان، ولا يمكن نكرانها أو إخفاؤها، ولعل أهم مؤشراتها التي تدق ناقوس الخطر، تتمثل في انهيار الطبقة المتوسطة التي طالما لعبت دورا مهما في التوازن الاقتصادي. الطبقة المتوسطة اليوم أصبحت مقهقرة بعدما تم ضرب قدرتها الشرائيةأكمل القراءة »
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