الرياضة
14 محترفا ممنوعون من منتخب الشباب
أندية تنتقد برمجة التظاهرات الإفريقية وتشافي يحرج الجامعة أحرجت أندية أوربية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برفضها تسريح لاعبيها للمشاركة رفقة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا، المقرر إجراؤها بمصر في الفترة بين 18 و24 أكتوبر الجاري. وعلمت “الصباح”، أنأكمل القراءة »
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