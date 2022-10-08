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وطنية

سفارة‭ ‬فرنسا‭ ‬بالرباط‭ ‬تغضب‭ ‬الحكومة

منذ 4 دقائق
خرقت‭ ‬الأعراف‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬منع‭ ‬استضافة‭ ‬الزعيم‭ ‬القبايلي عبرت‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية‭ ‬عن‭ ‬استغرابها‭ ‬لتصريحات‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬والتي‭ ‬خرجت‭ ‬ببلاغ‭ ‬ملتبس‭ ‬حول‭ ‬منع‭ ‬الزعيم‭ ‬القبائلي‭ ‬الجزائري‭ ‬فرحات‭ ‬مهني‭ ‬من‭ ‬المرور‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬فرنسية‭.‬ وجاء‭ ‬الرد‭ ‬المغربي‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬مصطفى‭ ‬بايتاس،‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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