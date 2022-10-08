وطنية
سفارة فرنسا بالرباط تغضب الحكومة
خرقت الأعراف الدبلوماسية في ملف منع استضافة الزعيم القبايلي عبرت الحكومة المغربية عن استغرابها لتصريحات صادرة عن السفارة الفرنسية في المغرب، والتي خرجت ببلاغ ملتبس حول منع الزعيم القبائلي الجزائري فرحات مهني من المرور على قناة فرنسية. وجاء الرد المغربي على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسمأكمل القراءة »
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