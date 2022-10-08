اذاعة وتلفزيون
“45 دقيقة” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، غدا (الأحد)، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ليلا، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “45 دقيقة”، ستحمل عنوان “العنف ضد الرجال”. ويتناول برنامج التحقيقات “45 دقيقة” آخر المواضيع التي تروج بالساحة المغربية، وينقل المشاهدين إلى قلب تحقيقات ميدانية وحصرية ويفسح المجال أمامأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا