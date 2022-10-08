وطنية
اغلالو تطالب الصديقي بإرجاع أموال
عمدة الرباط عزلت أربعة موظفين أشباح ورفضت التجاوب مع تدخلات نافذين لم تترد أسماء غلالو، عمدة الرباط، في سلك مسطرة خاصة، وعزل أربعة موظفين أشباح نهائيا من العمل، رغم تدخلات شخصية سياسية نافذة من حزبها لثنيها عن فصل موظف مقرب منها. وفجرت عمدة العاصمة الرباط القيادية التجمعية،أكمل القراءة »
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