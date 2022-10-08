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وطنية

اغلالو‭ ‬تطالب‭ ‬الصديقي‭ ‬بإرجاع‭ ‬أموال

منذ 4 دقائق
أسماء‭ ‬غلالو‭         (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
عمدة‭ ‬الرباط‭ ‬عزلت‭ ‬أربعة‭ ‬موظفين‭ ‬أشباح‭ ‬ورفضت‭ ‬التجاوب‭ ‬مع‭ ‬تدخلات‭ ‬نافذين لم‭ ‬تترد‭ ‬أسماء‭ ‬غلالو،‭ ‬عمدة‭ ‬الرباط،‭ ‬في‭ ‬سلك‭ ‬مسطرة‭ ‬خاصة،‭ ‬وعزل‭ ‬أربعة‭ ‬موظفين‭ ‬أشباح‭ ‬نهائيا‭ ‬من‭ ‬العمل،‭ ‬رغم‭ ‬تدخلات‭ ‬شخصية‭ ‬سياسية‭ ‬نافذة‭ ‬من‭ ‬حزبها‭ ‬لثنيها‭ ‬عن‭ ‬فصل‭ ‬موظف‭ ‬مقرب‭ ‬منها‭. ‬وفجرت‭ ‬عمدة‭ ‬العاصمة‭ ‬الرباط‭ ‬القيادية‭ ‬التجمعية،‭أكمل القراءة »

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