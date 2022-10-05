وطنية
ارميلي تفتح صفحة جديدة مع “بيجيدي”
استدعت نبيلة ارميلي، عمدة مجلس البيضاء، أعضاء فريق العدالة والتنمية بالمجلس نفسه، لعقد اجتماع على بعد أقل من أسبوع من انعقاد أول جلسة من دورة أكتوبر المخصصة للمصادقة على الميزانية. وتوصل الفريق بدعوة للاجتماع، منتصف الأسبوع الماضي، وعبر عن موافقته عليها، إذ عقد الطرفان اجتماعا مساء الجمعةأكمل القراءة »
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