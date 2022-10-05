وطنية
مجلس جهة مراكش يصادق على ميزانية 2023
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته العادية، المنعقدة صباح أول أمس (الاثنين)، بمقر الجهة، على جميع النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال، والمخصصة لميزانية السنة المالية 2023، إذ تمت المصادقة عليها بإجماع الحاضرين، وعلى برمجة اعتمادات مالية ضمن ميزانية التجهيز للسنة المالية 2022. وقدم رشيد نعام، مديرأكمل القراءة »
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