انتحال صفة إطار طبي للاتجار في رضع يطيح بخمسينية في البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بالبيضاء، أمس (الثلاثاء)، من توقيف مساعدة صيدلي تبلغ من العمر 54 سنة، للاشتباه في تورطها في انتحال صفة ينظمها القانون ومحاولة الاتجار في أطفال رضع.

وحسب مصدر أمني فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيها ولجت أحد المستشفيات العمومية بالبيضاء وهي ترتدي وزرة خاصة بمستخدمي وزارة الصحة، منتحلة صفة إطار طبي، وأنها كانت بصدد تقديم عرض مالي لامرأة أنجبت توأم حديثي الولادة بغرض الحصول على أحد التوأمين مقابل مبلغ مالي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها لبحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع دوافعها وخلفياتها.