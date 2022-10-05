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حوادث

ابتزاز رئيس جماعة في 180 مليونا

منذ 32 ثانية
مثل أول أمس (الاثنين) بالمحكمة الابتدائية لمراكش، متهم متابع بالنصب وخيانة الأمانة ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد وإفشاء أمور شائنة وتسجيل وتوزيع صورة شخص في مكان خاص دون موافقته والتقاط وبث وتوزيع تركيبة من الصور لشخص بقصد التشهير والابتزاز. والمتهم يعتبر اليد اليمنى لرئيس جماعةأكمل القراءة »

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منذ 32 ثانية


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