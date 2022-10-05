حوادث
“السورسي” لمتهم باغتصاب قاصر
تسبب في حملها قبل أن يقرر الزواج بها وتقييد ابنته في سجل الحالة المدنية قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة شاب وحكمت عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ بعد متابعته في حالة سراح، من قبل قاضي التحقيق بجناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنها افتضاض.أكمل القراءة »
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