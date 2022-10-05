حوادث
4 سنوات لسارق مواد فلاحية
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة، وحكمت عليه ب4 سنوات سجنا نافذا. وتوصلت الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بثلاث شكايات، أكد فيها أصحابها أنهم تعرضوا للسرقة من قبل المتهم ورفيقه. واستمعت للمشتكي الأول، فصرح أنه يملكأكمل القراءة »
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