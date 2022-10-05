حوادث
التحقيق في تزعم مسؤول عصابة الكنوز
يشرف عليه درك عين السبع بعد أخبار تفيد أنه حضر استخراج كنز شاهرا سلاحا ناريا تتعقب عناصر سرية الدرك بعين السبع بالبيضاء أفراد عصابة الكنوز، راجت أخبار أنها تضم مسؤولا في جهاز أمني حضر بصفة شخصية، للإشراف على استخراج جرة كانت بها حلي ومجوهرات نفيسة بمنطقة مهجورةأكمل القراءة »
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