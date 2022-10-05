حوادث
“بزناس” يورط مستشارا جماعيا
باشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن بني ملال، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول واقعة تورط مستشار جماعي بجماعة سيدي جابر في إخفاء مروج مخدرات وتسهيل فرار مبحوث عنه، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها الحقيقية لمعرفة العلاقة التي تربطهما، لتحديد المسؤوليات قبل اتخاذ المتعين قانونا.أكمل القراءة »
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