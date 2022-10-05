حوادث
السجن لزعيم عصابة للمخدرات
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخص، بعد مؤاخذته من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية وعرقلة حركة السير والاعتداء على الضابطة القضائية ورشقها بالحجارة وحيازة والاتجار في المخدرات، وحكمت عليه ب5 سنوات سجنا نافذا. وورد في محضر المركز القضائي أن المتهم معروف لدىأكمل القراءة »
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