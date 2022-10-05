حوادث
مصرع سائق دراجة بطنجة
أسفرت حادثة سير وقعت، زوال الجمعة الماضي، بمنطقة «الكوارث» التابعة ترابيا لمقاطعة بني مكادة بطنجة، بين دراجة نارية وشاحنة صهريج لنقل الخرسانة، عن مصرع سائق الدراجة وإصابة مرافقه بجروح خطيرة. ووفق معلومات متطابقة، فإن الحادث وقع بسبب السرعة المفرطة التي كان يسير بها سائق الدراجة النارية، الذي لمأكمل القراءة »
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