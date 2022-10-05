حوادث
سقوط لصوص بالبيضاء
أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالبيضاء، صباح أول أمس (الاثنين)، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، ينتمون لعصابة إجرامية متورطة في السرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض. وحسب مصادر أمني، باشرت مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن البيضاءأكمل القراءة »
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