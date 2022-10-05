حوادث
اعتقال مستشارة ضمن شبكة للنصب
متابعة و4 أشخاص في ملف يخص الاستيلاء على أموال ضحايا التسويق الهرمي أودعت نائبة لرئيس مقاطعة أكدال بفاس، من التجمع الوطني للأحرار، نهاية الأسبوع الماضي، سجن بوركايز، بعد متابعتها و4 أشخاص بينهم شقيقتها، في ملف النصب والاحتيال على نساء أوهمن بالربح عن طريق التسويق الهرمي لمنتجات مختلفةأكمل القراءة »
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