أســــــرة
لمعلوماتك
< لا يشكل لقاح داء السعار أي خطر. وهو مثل أي لقاح يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية الخفيفة منها حكة، وآلام واحمرار في موضع الحقن، وألم عضلي وصداع في الرأس والحمى. < ينصح الأطباء بالانتباه إلى أي سلوك غريب أو تغير في طباع حيوان يعيشأكمل القراءة »
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