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أسواق

ساعة‭ ‬غوص‭… ‬ جديد‭ “‬ماير‭”‬

منذ 42 ثانية
أطلقت‭ ‬علامة‭ “‬بيرنارد‭ ‬ماير‭”‬،‭ ‬آخر‭ ‬ساعاتها‭ ‬للغطس‭ “‬ويف‭ ‬بريكر‭”‬،‭ ‬المصممة‭ ‬للرجال‭. ‬وهي‭ ‬الساعة‭ ‬التي‭ ‬تغوص‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬المحيطات‭ ‬مثلما‭ ‬تناسب‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬ وتتوفر‭ ‬الساعة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬خصائص‭ ‬ساعة‭ ‬الغوص‭ ‬ذات‭ ‬الصلابة‭ ‬الفائقة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجمالية‭ ‬والأناقة‭ ‬الرفيعة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬مبتكرة‭ ‬وفعالة‭ ‬ورائعة،‭ ‬وتندرج‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ 42 ثانية


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