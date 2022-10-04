أسواق
ساعة غوص… جديد “ماير”
أطلقت علامة “بيرنارد ماير”، آخر ساعاتها للغطس “ويف بريكر”، المصممة للرجال. وهي الساعة التي تغوص في أعماق المحيطات مثلما تناسب بشكل مثالي الخروج في المدينة. وتتوفر الساعة على كل خصائص ساعة الغوص ذات الصلابة الفائقة، إضافة إلى الجمالية والأناقة الرفيعة، كما أنها مبتكرة وفعالة ورائعة، وتندرج فيأكمل القراءة »
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