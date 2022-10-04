وطنية
تبادل السلط بين الكروج والخمليشي
ينتظر في غضون الساعات القليلة المقبلة انطلاق مراسم تسليم السلط بين العامل محمد أمين الكروج، الذي عينه صاحب الجلالة مديرا عاما بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي طبقا لأحكام المادة 49 من الدستور باقتراح من عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبين خلفه محمد سمير الخمليشي الذي عين عاملاأكمل القراءة »
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