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ملف عـــــــدالة

سيارة تفضح شرطيا مزورا

منذ دقيقتين
سرقها من وكالة لكراء السيارات لاستعمالها في النصب يستعين مجرمون في تنفيذ أغلب جرائمهم، سواء تعلق الأمر بالسرقة أو الاختطاف أو النصب، بسيارات تحمل لوحة ترقيم مزورة، يكون أغلبها سرق من مالكيها أو وكالات لكراء السيارات. ضمن ملف هذا العدد، نعرض لمسار نصاب محترف، اختار منذ أنأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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