وطنية
اتفاقية جديدة للصيد بين المغرب وموريتانيا
تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة سياسة الابتزاز التي تتعرض لها نواكشوط دخلت العلاقات الاقتصادية والأمنية والتجارية بين المغرب وموريتانيا مرحلة جديدة، رغم الضغوط التي تتعرض لها نواكشوط، من قبل خصوم الوحدة الترابية، من أجل إخراجها من موقف الحياد الإيجابي، الذي تصر على نهجه، في مقاربة ملف الصحراء المغربية.أكمل القراءة »
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