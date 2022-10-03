الرياضة
أسترالي يفوز بـ “كايت سورف” الداخلة
اختتمت بطولة العالم ل”الكايت سورف” ولي العهد الأمير مولاي الحسن 2022، أول أمس (السبت)، بالداخلة، بحفل توزيع الجوائز على الفائزين. وفاز بطل العالم الأسترالي جيمس كار، باللقب، متفوقا على البرازيلي سيباستيان ريبيرو، فيما حل الإسباني ماتشو لوبيز، ثالثا. ولدى السيدات، نالت كابوسين ديلانوي لقبها الثاني تواليا، بالداخلة،أكمل القراءة »
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