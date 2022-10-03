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لغز “أزرق القفطان” والأوسكار
الفيلم لم يعرض في القاعات وهو شرط الأكاديمية المنظمة للمسابقة أثار إعلان المركز السينمائي المغربي، ترشيح فيلم “أزرق القفطان” للمخرجة مريم التوزاني، للمشاركة في مسابقة الأوسكار للسنة المقبلة، استغراب بعض المهتمين بالمجال السينمائي، سيما أنه لا تتوفر فيه الشروط التي تضعها الأكاديمية المنظمة للمسابقة. وتشترط الأكاديمية، حسبأكمل القراءة »
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