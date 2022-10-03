الرياضة
استقالة جماعية لمكتب سلة طنجة
الفريق غاب رفقة الفتح الرياضي عن المشاركة في البطولة العربية بسبب الدعم قرر المكتب المسير لاتحاد طنجة في كرة السلة، تقديم استقالة جماعية من تسيير شؤون الفريق، بسبب المشاكل المالية الكبيرة، التي يعانيها نتيجة غياب الدعم من الجهات المسؤولة بالمدينة. وكشف المكتب المسير في رسالة بعثها إلىأكمل القراءة »
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