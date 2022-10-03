الصباح الفني
البراق تعود إلى أرشيف صورها
عادت المغنية ليلى البراق إلى أرشيف صورها، ونشرت على صفحتها الرسمية على “إنستغرام” صورة تجمعها بالفنانة نعيمة سميح. واختارت البراق أن ترفق الصورة بتعليق جاء فيه “صور من لقائي مع الديفا ملكة الطرب المغربي لالة نعيمة سميح التي تعلمت منها الفن والكلمة الطيبة وحسن المعاملة .. حواراتهاأكمل القراءة »
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