الرياضة
الشغب يفسد مباراة السراغنة و”الكوديم”
تسببت أحداث شغب شهدتها مباراة الوداد السرغيني وضيفه النادي المكناسي، أول أمس (السبت)، لحساب الدورة الثانية من بطولة القسم الوطني هواة، في تأخير انطلاقة الشوط الثاني أكثر من 30 دقيقة. وانطلقت أحداث الشغب مباشرة بعد نهاية الشوط الأول الذي عرف تقدم الزوار بهدفين لصفر، إذ صب الجمهورأكمل القراءة »
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