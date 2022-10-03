الرياضة
اللجنة الأولمبية تكافئ أبطال وهران وقونية
باشرت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، منح مكافآت الرياضيين الفائزين بالميداليات، في دورة الألعاب المتوسطية “وهران 2022” وألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2022”. وأكدت اللجنة الوطنية الأولمبية أنه طبقا للالتزامات التي تعهدت بها خلال مرحلة التحضير لهذه الألعاب، تمنح هذه المكافآت للرياضيين المغاربةأكمل القراءة »
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