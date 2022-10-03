وطنية
العمري يضع نفسه في “مواقف بايخة”
الداعية يثير زوبعة من السخرية بسبب دعوته إلى “أسلمة” الفيزياء بعد أن أقام الدنيا وتركها على «القعدة»، بسبب «الشيخة» ومطالبته بأسلمة الدراما والمسلسلات التلفزيونية، ها هو «الشيخ» والداعية ياسين العمري يعود إليكم من جديد، فيوسع قائمة المطالب لتشمل كل مناحي الحياة بما فيها العلوم، والفيزياء على وجهأكمل القراءة »
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