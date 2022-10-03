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وطنية

جودار‭ ‬يخلف‭ ‬ساجد‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬‭”‬الحصان‭”‬

منذ دقيقتين
جانب‭ ‬من‭ ‬أشغال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني. ‭(‬خاص‭)‬
الأمين‭ ‬العام‭ ‬يختار‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬وبلعسال‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني اختتم‭ ‬مؤتمر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدستوري‭ ‬السادس‭ ‬أشغاله،‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬بالقاعة‭ ‬المغطاة‭ ‬لمركب‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬بانتخاب‭ ‬محمد‭ ‬جودار،‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬جديدا‭ ‬خلفا‭ ‬لمحمد‭ ‬ساجد،‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬المرشحين‭ ‬الثلاثة،‭ ‬الذين‭ ‬دخلوا‭ ‬السباق،‭ ‬وهم‭ ‬حسن‭ ‬عبيابة،‭ ‬والشاوي‭ ‬بلعسال،‭ ‬ومحمد‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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