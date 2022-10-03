وطنية
جودار يخلف ساجد في قيادة ”الحصان”
الأمين العام يختار المكتب السياسي وبلعسال يحافظ على رئاسة المجلس الوطني اختتم مؤتمر الاتحاد الدستوري السادس أشغاله، أمس (الأحد)، بالقاعة المغطاة لمركب محمد الخامس بالبيضاء، بانتخاب محمد جودار، أمينا عاما جديدا خلفا لمحمد ساجد، بعد انسحاب المرشحين الثلاثة، الذين دخلوا السباق، وهم حسن عبيابة، والشاوي بلعسال، ومحمدأكمل القراءة »
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