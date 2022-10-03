الرياضة
أسرير يعود إلى تداريب الوداد
العصبة اقترحت موعدا للديربي وتنتظر موافقة السلطات عاد حمزة أسرير، مدافع الوداد الرياضي، إلى تداريب المجموعة، بعد تذويب جليد الخلاف مع سعيد الناصري، رئيس الفريق، بتدخل من المدرب الحسين عموتة، وبعض اللاعبين، في مقدمتهم العميد يحيى جبران. وحسب معلومات “الصباح”، فإن لقاء جمع الناصري بأسرير، وسط الأسبوع،أكمل القراءة »
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