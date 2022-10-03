الصباح الفني
لمجرد يدخل عالم ”الميتافيرس”
سيكون الفنان سعد لمجرد، أول فنان عربي يخوض تجربة جديدة ومتطورة، إذ سيحيي حفلا موسيقيا في العالم الافتراضي، من خلال تقنية “الميتافيرس”. وقال لمجرد إنه سيقدم أول تجربة فنية له بالعالم العربي، ليصبح أول فنان عربي يقدم حفلا بتقنية “الميتافيرس” إلى جانب الفنان اللبناني راغب علامة. وقالأكمل القراءة »
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