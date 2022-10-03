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بن الزوين تطلق “بالدموع”
أعلنت الفنانة أميمة بن الزوين، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، عن إصدار قطعة غنائية مغربية بعنوان “بالدموع” قريبا، مشيرة إلى أن هذا الإصدار الفني يأتي بعد الأزمة الذي عرفتها الساحة الفنية في ظل جائحة كورونا، التي أثرت بشكل كبير على هذا القطاع الحيوي. وحسب الإدارةأكمل القراءة »
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