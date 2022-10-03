الرياضة
منتخب الغولف بطلا لإفريقيا
توج المنتخب الوطني للغولف، بلقب بطولة إفريقيا للناشئين، التي اختتمت نهاية الأسبوع الماضي بمسالك الغولف الجونة بمصر. وأنهى المنتخب الوطني المنافسات، بمجموع 820 ضربة، أي 44 ضربة تحت المعدل، متفوقا على منتخب جنوب إفريقيا، برصيد 36 ضربة تحت المعدل، فيما عادت الرتبة الثالثة لمنتخب كينيا، وحل منتخبأكمل القراءة »
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