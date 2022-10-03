الصباح الفني
خير تحتفل بعيد ميلادها
احتفت الممثلة فاطمة خير بعيد ميلادها، في أجواء بسيطة شاركت مقتطفات منها مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”. وجاء في تعليق خير على إحدى الصور قولها “أشكركم في يوم ميلادي على محبتكم الصادقة وعباراتكم الرقيقة، شكرا لعائلتي، شكرا صديقاتي وأصدقائي، شكرا لنادي الفانز على ما تقومون بهأكمل القراءة »
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