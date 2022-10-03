خاص
البولفار… تفاصيل “ليلة سوداء”
اعتداءات وسرقات وتحرش والأمن يتحدث عن إيقاف 20 شخصا وصف حاضرون أحداث «البولفار»، الجمعة الماضي، ب»الحرب»، فكل المشاهد تكشف تحول حفل موسيقي إلى معركة استعملت فيها العصي والأدوات الحادة للاعتداء على آخرين، وقال عنها شهود عيان إنها «جمعة سوداء»، بعد أن خلفت إصابات خطيرة وسرقة وتحرشا. لمأكمل القراءة »
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