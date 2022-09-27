الأولى
مخالفات مشبوهة ترعب السائقين
فوجئت أستاذة تزاول بالبيضاء، في الأسبوع الماضي، بوجود كم هائل من المخالفات المتعلقة بالسرعة، بمبالغ مرتفعة، بعضها تحول إلى المحكمة وصدرت في شأنه أوامر بالاستخلاص، قابلة لأن تتحول إلى ملفات زجرية بالمحاكم الابتدائية تصدر في شأنها أوامر بالحضور إلى وحدة التبليغ والتحصيل، قصد أداء مبلغ المخالفات. واستغربتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا